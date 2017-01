Prijzen voor Roelofarendsveense horeca: Hogenboom én ’t Veen

Foto Hielco Kuipers Proosten op het beste terras van de regio: ’t Veen. Vanaf links: Jade Meijer, Carla en Niels Hoogenboom en Alex Griffioen.

ROELOFARENDSVEEN - Een zware delegatie van bierbrouwers Heineken, Amstel en Brand reed gisteren door Roelofarendsveen om prijzen uit te reiken aan maar liefst twee café-restaurants in één dorp. Hogenboom wint de regionale hoofdprijs: de gouden tapknop. ’t Veen heeft volgens de brouwers het beste terras van de hele regio ’groot Utrecht’.

Door Annelies Karman - 20-1-2017, 19:58 (Update 20-1-2017, 19:58)

Niels Hoogenboom van ’t Veen trekt een wenkbrauw op wanneer hij rond 15.00 uur op deze vrijdagmiddag opeens twee fotografen op zijn parkeerterrein ziet, en een aantal mannen in pak. Zijn vrouw Carla kijkt ook verbaasd wanneer de groep de zaak binnen stapt. ,,Willen jullie misschien koffie’’, polst haar man. ,,Of bier’’, voegt hij eraan toe, als hij Jade Meijer van Heineken in de groep herkent.

Het overvallen echtpaar wordt door de bierdelegatie, die aan de koffie gaat, aan een tafel geparkeerd. ,,Met heel veel plezier willen we aan jullie een prijs uitreiken’’, zo bouwt Heineken-regiodirecteur Alex Griffioen de spanning op. ,,Onze mysterygasten hebben jullie terras beoordeeld als het allerbeste van de regio. Jullie hebben het geweldig gedaan.’’

Inmiddels grijnst Niels Hoogenboom breed. ,,Zo, die zag ik niet aankomen. Ik wist dat we naast de gouden tapknop zouden grijpen, omdat onze percentages dan wel 95 procent zijn, maar niet honderd’’, zo verwijst hij naar de cijfers die zijn toegekend aan de ’bierbehandeling’. ,,Maar nu snap ik het: de prijs is voor ons terras! Goed gedaan, dame’’, zegt hij tegen zijn vrouw.

De delegatie van de brouwers stapt na een fotosessie weer in de auto. De wagens hoeven maar 450 meter te rijden naar de volgende winnaar. Ze rijden van ’t Veen aan de Langeweg naar Hogenboom aan de Sotaweg. Hier heeft de eigenaar bijna dezelfde achternaam, maar dan met één ’o’ minder. Bart Hogenboom is net als zijn collega dolgelukkig. ,,Dit is super, fantastisch’’, zegt hij tussen de bedrijven door. ,,We zijn in de landelijke lijst vijfde geworden, omdat we op alle punten honderd procent hebben gescoord, net als de andere vier horecazaken in de top-5. En het is niet de eerste keer dat we daarin staan.’’

Op de vraag hoe hij dat voor elkaar krijgt, antwoordt de ondernemer: ,,We hebben liefde voor ons product. Laatst heeft Heineken iets veranderd in de hop. Wij hadden dat zo door. De schuimlaag was iets minder sterk. Zelfs de productspecialist van Heineken uit Zoeterwoude komt hier weleens langs om te overleggen.’’

,,Het is ook fantastisch dat Niels het beste terras heeft’’, voegt hij er nog aan toe. ,,We gunnen het hem.’’