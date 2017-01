Roelofarendsveense pastoor Glas heeft 100.000 toehoorders

Foto Hielco Kuipers Jack Glas is niet alleen pastoor, maar ook doctor en ingenieur.

ROELOFARENDSVEEN - Jack Glas is gewend om voor een groep te spreken. Toch is de pastoor van de Petruskerk in Roelofarendsveen zenuwachtig, want op 5 februari heeft hij maar liefst 100.000 toehoorders.

Door Annelies Karman - 23-1-2017, 8:16 (Update 23-1-2017, 8:16)

Glas kreeg van bisschop Hans van den Hende en van omroep KRO de vraag of dit jaar zeven keer de mis in zijn kerk gefilmd mocht worden voor op nationale televisie. De pastoor ging eerst bij zichzelf na of hij het wilde en vervolgens bij koorleden, vrijwilligers, misdienaars en kosters....