Inbraak in woning in Nieuwkoop

NIEUWKOOP - In de omgeving van de Kastanjelaan in Nieuwkoop heeft zondag een inbraak plaatsgevonden. De politie is op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 23-1-2017, 9:15 (Update 23-1-2017, 9:37)

De politie meldt op Facebook dat de inbraak tissen 17:30 en 21:00 uur moet hebben plaatsgevonden.