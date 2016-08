Roompot contracteert Ligthart

MOORDRECHT - De Nederlandse wielerploeg Roompot-Oranje Peloton heeft Pim Ligthart voor volgend seizoen vastgelegd. De 28-jarige Noord-Hollander komt over van Lotto-Soudal. Na drie jaar in Belgische dienst kan hij bij het pro-continentale team uit eigen land vaker voor eigen kans gaan.

Door ANP - 26-8-2016, 15:50 (Update 26-8-2016, 15:50)

,,In dat opzicht is dit een heel bewuste keuze. Ik wil graag kijken wat erin zit als ik een groot gedeelte van het seizoen als kopman kan starten. Dat is een uitdaging die ik graag nog eens wilde aangaan. Zeker nu ik in de sterkste jaren van mijn carrière zit”, aldus Ligthart, die tegenwoordig in Bergeijk woont.