Van Genechten wint zevende etappe Vuelta

PUEBLA DE SANABRIA - De Belgische wielrenner Jonas van Genechten heeft vrijdag de zevende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De renner van IAM Cycling was in de 158,5 kilometer lange rit van Maceda naar Puebla de Sanabria de snelste in de eindsprint van een kleine groep. De Italiaan Daniele Bennati finishte als tweede en de Spanjaard Alejandro Valverde werd derde.

26-8-2016

Een valpartij in de laatste kilometer ontsierde de massasprint. De Spanjaard Alberto Contador vloog uit de laatste bocht voor de meet, viel en nam een groot aantal andere renners mee. Niet meer dan ongeveer tien renners bleven over om voor de zege te sprinten. Van Genechten had de meeste macht in de benen op de licht oplopende weg.

In het algemeen klassement veranderde er niets. De Colombiaan Darwin Atapuma behield de rode leiderstrui.