Bertens tegen Konjuh, Haase treft Duckworth

NEW YORK - De loting van de US Open heeft tennisster Kiki Bertens in de eerste ronde van het enkelspel gekoppeld aan Ana Konjuh. Deze pas achttienjarige Kroatische is de nummer honderd op de wereldranglijst. Bertens is als twintigste geplaatst in het laatste grandslamtoernooi van dit jaar in New York.

Door ANP - 26-8-2016, 19:17 (Update 26-8-2016, 19:17)

Robin Haase treft in de eerste ronde van het mannenenkelspel James Duckworth, een 24-jarige Australiër en de nummer 199 van de wereld. Hij ontving een wildcard van de organisatie.