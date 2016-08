Titelverdedigster Kvitova uitgeschakeld

NEW HAVEN - De Tsjechische tennisster Petra Kvitova is er niet in geslaagd opnieuw de finale van het toernooi in New Haven te bereiken. Ze veroverde de titel in 2015, 2014 en 2012, maar was vrijdag (lokale tijd) niet opgewassen tegen de als eerste geplaatste Poolse Agnieszka Radwanska. Kvitova wist slecht twee games te pakken. Radwanska won de partij met 6-1 6-1.

Door ANP - 27-8-2016, 8:56 (Update 27-8-2016, 8:56)

Ze moet het in de finale opnemen tegen de Oekraïense Elina Svitolina, die de Zweedse Johanna Larsson met 6-4 6-2 versloeg.