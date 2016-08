Schippers zegeviert op 200 meter in Parijs

PARIJS - Dafne Schippers heeft haar eerste wedstrijd na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro wel gewonnen. In Rio was het nog zilver op de 200 meter achter de Jamaicaanse Elaine Thompson, bij de Diamond League in Parijs rende de Utrechtse wereldkampioene zaterdag naar de zege in een degelijke tijd van 22,13. De Britse Desiree Henry eindigde op gepaste afstand als tweede in 22,46 en de Amerikaanse Jenna Prandini werd derde in 22,48.

Door ANP - 27-8-2016, 21:12 (Update 27-8-2016, 22:07)

Thompson zou aanvankelijk ook meedoen in Parijs, maar de olympisch kampioene op 100 en 200 meter besloot toch niet te starten in het Stade de France. Daarmee was de weg vrij voor Schippers om haar koppositie in de Diamond League op de 200 meter te verstevigen. Schippers won deze zomer ook de races over deze afstand in Oslo en Londen en werd tweede in Eugene.

De scherpte was er niet helemaal bij Schippers in Parijs, vermoedelijk als gevolg van de huldigingen na de Spelen in Nederland. Toch liep ze onbedreigd naar winst. ,,Ook al was ik erg moe na Rio, deze overwinning is heel belangrijk voor me'', zei Schippers na haar race. ,,Ten eerste omdat ik altijd wil winnen en ten tweede sta ik nu nog steviger aan de leiding in de Diamond League. Ik heb deze week welgeteld één keer getraind, dus ben redelijk blij met mijn tijd.''

De Nederlandse topsprintster, die dit jaar in Amsterdam haar Europese titel op de 100 meter prolongeerde, kwam niet aan haar persoonlijk record van 21,63. Haar beste tijd van dit jaar liep ze in de olympische finale: 21,88.