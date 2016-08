Carreno Busta wint Spaanse tennisfinale

ANP Carreno Busta wint Spaanse tennisfinale

WINSTON-SALEM - Pablo Carreno Busta heeft het tennistoernooi in het Amerikaanse Winston-Salem op zijn naam geschreven. De 25-jarige Spanjaard boekte zijn eerste succes op de ATP Tour. Hij was in de finale in drie sets te sterk voor zijn landgenoot Roberto Bautista Agut: 6-7 (6) 7-6 (1) 6-4.

Door ANP - 27-8-2016, 23:16 (Update 27-8-2016, 23:16)

Carreno Busta was op papier de zwakste. De nummer 49 van de wereld moest het opnemen tegen de nummer zeventien van de mondiale ranking, die dit jaar al twee toernooien won (Auckland en Sofia). Het werd een gelijkopgaande strijd, die ruim tweeënhalf duurde en waarin Carreno Busta in het derde bedrijf wist door te drukken.