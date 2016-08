Verstappen woest op Ferrari's

ANP Verstappen woest op Ferrari's

SPA-FRANCORCHAMPS - Max Verstappen is woest op de twee coureurs van Ferrari, Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen. ,,Zij hebben mijn race verziekt in bocht één'', brieste de achttienjarige Nederlandse coureur in de Formule 1 zondag na de Grote Prijs van België. Verstappen vertrok op Spa-Francorchamps vanaf de tweede plek, maar viel ver terug door een botsing in de eerste bocht met Räikkönen.

Door ANP - 28-8-2016, 16:46 (Update 28-8-2016, 17:06)

De Fin was aangetikt door teamgenoot Vettel en knalde daardoor tegen Verstappen aan, die aan de binnenkant zat. Daarbij raakte de voorvleugel van de Nederlander beschadigd. ,,Ik weet niet wat ze aan het doen waren, maar ik was daar uiteindelijk slachtoffer van. Niet alleen mijn vleugel was kapot, maar de hele vloer van mijn bolide. Daar had ik in alle langzame bochten last van.''

Verstappen vocht later in de race een verbeten duel uit met Räikkönen, die over de boordradio klaagde over het rijgedrag van de Nederlander. ,,Zijn enige doel is mij van de baan te rijden'', riep de Fin. Verstappen deed weinig moeite om die lezing te ontkennen. ,,Ik ga ze er echt niet voorbij laten, dan rijd ik ze nog liever van de baan af'', bromde hij bij Ziggo Sport. ,,Ik wilde mijn positie verdedigen. Als iemand dat niet bevalt, is dat zijn probleem. Ik hoop dat ze elke race blijven zeiken.''

Volgende week staat al weer de volgende race op het programma, op het hogesnelheidscircuit van Monza in Italië. Verstappen vreest dat zijn Red Bull daar snelheid tekort komt ten opzichte van de Mercedessen en Ferrari's. ,,Als je al ziet hoeveel moeite ik hier op de rechte stukken had, dan zal het daar op Monza zeker nog moeilijker worden.''