ANP Ritzege en leiderstrui voor De la Cruz

OVIEDO - Met zijn eerste overwinning als beroepsrenner veroverde David de la Cruz zondag meteen ook de leiderstrui in de Ronde van Spanje. De 27-jarige renner van Etixx-QuickStep kon amper geloven wat hem bovenop de Alto del Naranco overkwam nadat hij kort voor de finish de Belg Dries Devenyns achter had gelaten. ,,Ik dacht vandaag eigenlijk alleen aan de ritzege en nu ben ik leider. Het is ongelooflijk'', zei De la Cruz, die de rode trui overnam van de Colombiaan Nairo Quintana.

Door ANP - 28-8-2016, 17:31 (Update 28-8-2016, 18:23)

De la Cruz maakte in de negende etappe deel uit van een twaalf man sterke kopgroep met verder onder anderen de Spanjaard Luis León Sánchez en de Belg Thomas de Gendt. Hij was de hoogst geklasseerde renner van het gezelschap met een achterstand van 2.46 op Quintana, die zaterdag bij de onwaarschijnlijk zware aankomst op La Camperona de leiding in het klassement had overgenomen van zijn landgenoot Darwin Atapuma. Die rit werd gewonnen door de Rus Sergej Lagoetin, die deel uitmaakte van een vluchtgroep van elf renners die met grote voorsprong aan de slotklim begonnen. Hij kwam 10 seconden voor de Fransman Axel Domont over de meet.

Ook in de negende rit was er een grote groep vooruit en was er een boeiende strijd om de ritzege. Devenyns reed met zijn landgenoot Jan Bakelants op de voorlaatste klim weg van de andere vluchters, niet veel later sloot Dylan Teuns, eveneens een Belg, aan. Het drietal hield geen stand waarna De la Cruz met Devenyns voorop kwam. ,,Ik had wel een goede dag, maar ging er niet vanuit dat ik het tegen deze renners kon volhouden'', vertelde de ritwinnaar, die vorig jaar in de Vuelta moest opgeven omdat hij niet voldoende hersteld bleek van een sleutelbeenbreuk.

In het klassement heeft De la Cruz 22 seconden voorsprong op Nairo Quintana, de Spanjaard Alejandro Valverde staat derde.