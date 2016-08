McEnroe beëindigt samenwerking met Raonic

NEW YORK - John McEnroe heeft de samenwerking met Milos Raonic beëindigd. De oud-toptennisser stond de Canadees bij in de aanloop naar Wimbledon, waar Raonic de finale haalde. Volgens McEnroe is zijn rol als adviseur voor Raonic lastig te combineren met zijn werk als commentator bij de Amerikaanse zender ESPN.

Door ANP - 28-8-2016, 19:09 (Update 28-8-2016, 19:09)

,,Op Wimbledon was het ook al een probleem. Hij heeft een geweldig team om zich heen. Deze week was ik met hem, we hebben erover nagedacht, maar het is voor alle partijen beter als we stoppen. Hij zal het vanaf maandag bij de US Open met zijn eigen mensen doen. Ik hoop dat hij het goed zal doen. Als hij in oktober of november een week met mij wil werken, dan zou dat geweldig zijn. Maar dit is de beste beslissing voor dit moment'', zei McEnroe zondag in Amerikaanse media.

Raonic verloor de finale op Wimbledon van de Schot Andy Murray.