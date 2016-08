Niki Lauda: Verstappen hoort in psychiatrie

SPA-FRANCORCHAMPS - Max Verstappen hoort in een psychiatrische instelling thuis. Met die scherpe woorden kwam Niki Lauda na de Grote Prijs van België, waarin Verstappen zondag verbeten duels uitvocht met Kimi Räikkönen. De Finse coureur van Ferrari riep over de boordradio dat Verstappen hem van de baan probeerde te rijden en vond gehoor bij Lauda.

Door ANP - 29-8-2016, 8:48 (Update 29-8-2016, 8:48)

De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, tegenwoordig topadviseur bij de renstal van Mercedes, vindt dat Verstappen eens goed naar zijn rijstijl moet gaan kijken. ,,Hij hoort in de psychiatrie thuis als hij zegt dat Kimi schuldig is'', zei Lauda bij de Duitse tv-zender RTL. ,,Coureurs moeten elkaar niet onnodig in gevaar brengen. Hij ging ver over de limiet, terwijl dat niet nodig was. Die jongen mist überhaupt het inzicht om te zien dat hij iets fout heeft gedaan. Ik ga maar eens met zijn vader Jos praten.''