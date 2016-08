Gasquet laat zich verrassen op US Open

ANP Gasquet laat zich verrassen op US Open

NEW YORK - Tennisser Richard Gasquet is maandag als eerste speler van naam uitgeschakeld op de US Open. De als dertiende geplaatste Fransman verloor in de eerste ronde van Kyle Edmund. De Britse nummer 84 van de lijst won in drie sets, 6-2 6-2 6-3.

Door ANP - 29-8-2016, 19:43 (Update 29-8-2016, 19:43)

Gasquet, die al vier keer tot de laatste zestien doordrong in New York, stond nu slechts een uur en 41 minuten op de baan van de laatste grand slam van het seizoen. Edmund, die 10 aces en 40 winners sloeg, kon spreken van het grootste succes in zijn loopbaan.