Haase meteen uitgeschakeld op US Open

ANP Haase meteen uitgeschakeld op US Open

NEW YORK - Tennisser Robin Haase is maandag uitgeschakeld op de US Open. De Hagenaar verloor in vijf sets van de Australiër James Duckworth: 4-6 7-5 6-3 4-6 6-3.

Door ANP - 30-8-2016, 3:48 (Update 30-8-2016, 3:48)

Haase was de eerste Nederlander die in actie kwam op het Amerikaanse grandslamtoernooi. Kiki Bertens en Richel Hogenkamp zijn de Nederlandse deelneemsters bij de vrouwen.