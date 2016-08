Bertens ook in New York snel klaar

NEW YORK - Tennisster Kiki Bertens heeft het dinsdag in de eerste ronde van het US Open in New York niet gered. De als twintigste geplaatste speelster moest haar meerdere erkennen in de pas achttienjarige Ana Konjuh uit Kroatië: 3-6 6-2 4-6.

Door ANP - 30-8-2016, 19:18 (Update 30-8-2016, 19:18)

Voor Bertens was het de vijfde keer op rij, inclusief de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, dat ze in de eerste ronde van het enkelspel werd uitgeschakeld. De 24-jarige Wateringse lijkt te snakken naar het einde van het seizoen. Ze speelde dit seizoen al bijna honderd tennispartijen. De frisheid, de vechtlust en de technische kwaliteiten die Bertens eerder dit jaar op Roland Garros nog in de halve finales brachten, ontbreken al een tijdje bij haar.

Konjuh, de nummer 92 van de wereldranglijst, daarentegen maakte op baan twaalf van Flushing Meadows een redelijk scherpe indruk. Ze haalde vorig jaar tijdens haar debuut in New York eveneens de tweede ronde.