Magnussen donderdag door FIA gekeurd

MONZA - Kevin Magnussen hoort donderdag of hij mag starten in de Grote Prijs van Italië. De Deense formule 1-coureur van Renault vloog zondag tijdens de Grand Prix van België hard met zijn bolide in de bandenstapel. Magnussen kwam er met slechts een snee in een enkel genadig vanaf, maar de internationale autosportbond FIA wil donderdag toch zeker weten dat de Deen fit genoeg is om te kunnen starten.

Door ANP - 30-8-2016, 21:12 (Update 30-8-2016, 21:12)

De coureur heeft zelf geen twijfels. ,,Ik voel me veel beter. Ik ben al meerdere keren onderzocht en voel me fit om te kunnen starten.'' Ook zijn team Renault rekent erop dat Magnussen vrijdag gewoon aan de eerste vrije training kan beginnen op het circuit van Monza.