ANP Andy Murray door op US Open

NEW YORK - Tennisser Andy Murray is doorgedrongen tot de tweede ronde van het US Open in New York. De als tweede geplaatste Schot was met 6-3 6-2 6-2 te sterk voor de Tsjechische speler Lukas Rosol.

Door ANP - 31-8-2016, 6:30 (Update 31-8-2016, 6:30)

Murray staat in de tweede ronde tegenover de Spanjaard Marcel Granollers.