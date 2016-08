Meevaller voor Djokovic in New York

NEW YORK - Tennisser Novak Djokovic heeft woensdag zonder te spelen de derde ronde bereikt van de US Open. De titelverdediger moest het woensdag in de tweede ronde opnemen tegen Jiri Vesely, maar de Tsjech trok zich terug uit het grandslamtoernooi vanwege een armblessure.

Door ANP - 31-8-2016, 19:57 (Update 31-8-2016, 19:57)

De opgave van zijn tegenstander is een meevaller voor de Servische nummer één van de wereld, die de afgelopen weken last had van zijn linkerpols. Daardoor moest hij zich afmelden voor het ATP-toernooi van Cincinnati. Ook de Olympische Spelen liepen voor Djokovic uit op een teleurstelling, omdat hij zowel in het enkel- als in het dubbelspel vroeg strandde.

In de derde ronde treft hij de Rus Michail Joezjni of de Argentijn Guido Pella.