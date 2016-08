Garbine Muguruza uitgeschakeld op US Open

NEW YORK - De US Open is voor de als derde geplaatste tennister Garbine Muguruza uit Spanje weer voorbij. In de tweede ronde verloor ze woensdagnacht in New York na twee sets van de Letse Anastasija Sevestova: 7-5 6-4.

Door ANP - 1-9-2016, 4:28 (Update 1-9-2016, 4:28)