Nadal leeft op onder gesloten dak

ANP Nadal leeft op onder gesloten dak

NEW YORK - Rafael Nadal beleefde woensdagavond een primeur in de US Open. De Spaanse tennisser speelde samen met zijn Italiaanse tegenstander Andreas Seppi de allereerste partij onder het gesloten dak van het Arthur Ashe Stadium. ,,Het was fantastisch'', zei de als vierde geplaatste Nadal, die vervolgens in drie sets afrekende (6-0 7-5 6-1) met Seppi en daarmee de derde ronde bereikte van het New Yorkse grandslamtoernooi.

Door ANP - 1-9-2016, 8:57 (Update 1-9-2016, 8:57)

Het Arthur Ashe Stadium is de hoofdbaan van Flushing Meadows. Sinds dit jaar is er een uitschuifbaar dak en dat werd woensdag voor het eerst gesloten toen het tijdens de partij tussen Nadal en Seppi ging regenen. In 5 minuten en 35 seconden was het dak dicht, waarna het publiek in juichen uitbarstte.

De US Open raakte in de tweede ronde twee hoog ingeschaalde spelers kwijt, zowel in het mannen- als vrouwenenkelspel. De als derde geplaatste Spaanse Garbine Muguruza, dit jaar winnares van Roland Garros, vloog eruit tegen de Letse Anastasija Sevestova in twee sets: 7-5 6-4. Het was niet bepaald een partij op hoog niveau: Muguruza en Sevastova grossierden in foutslagen.

Gevecht

De als vijfde geplaatste Canadees Milos Raonic boog al in de tweede ronde voor de Amerikaanse qualifier Ryan Harrison in vier sets: 6-7 (4) 7-5 7-5 6-1. De finalist van Wimbledon maakte er een mooi gevecht van met de solide Harrison, maar was uiteindelijk degene die de meeste fouten maakte en ook niet topfit leek. Hij liet zich een paar keer langs de kant behandelen tegen kramp en een pijnlijke pols.

Marin Cilic diende zich aan als een gevaarlijke outsider voor de titel in de US Open. De Kroatische winnaar van 2014, dit jaar als zevende geplaatst, bereikte eenvoudig de derde ronde door in drie sets de Oekraïener Sergej Stachovski uit te schakelen: 6-1 6-2 6-3.