IOC pakt Cubaanse discuswerpster zilver af

ANP IOC pakt Cubaanse discuswerpster zilver af

ZÜRICH - De Cubaanse discuswerpster Yarelys Barrios moet haar zilveren medaille inleveren die zij op de Olympische Spelen in Peking 2008 veroverde. Het Internationaal Olymisch Comité meldde donderdag dat de 33-jarige atlete bij een dopingcontrole van bewaarde urinestalen positief is getest op een verboden middel. Ze is om die reden alsnog gediskwalificeerd.

Door ANP - 1-9-2016, 11:31 (Update 1-9-2016, 11:31)

Ook de Qatarese atleet Samuel Adelebari Francis is bij een hertest alsnog betrapt op doping bij de Spelen in Peking. Hij is uit de uitslag van de 100 meter, waarop hij als zestiende eindigde, geschrapt.

Bij de recente hertesten van urinestalen die zijn afgenomen bij de Spelen van Peking 2008 en Londen 2012, waarbij het IOC gebruikmaakt van nieuwe methoden om verboden middelen te ontdekken, zijn 98 atleten alsnog betrapt op dopegebruik.

Het IOC diskwalificeerde woensdag ook al zes sporters die alsnog positief waren bevonden, onder wie drie medaillewinnaars uit Rusland. De Russische kogelstootster Evgenia Kolodko moest eerder al haar zilveren medaille van de Olympische Spelen van Londen 2012 teruggeven.