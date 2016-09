Haase heeft wel succes in dubbel

NEW YORK - Tennisser Robin Haase heeft op de US Open wel een succesje geboekt in het dubbelspel. De 29-jarige Hagenaar won donderdag in de eerste ronde van het mannendubbel met zijn Nieuw-Zeelandse gelegenheidspartner Artem Sitak van het Amerikaanse koppel Denis Kudla/Dennis Novikov: 6-4 6-2. Binnen een uur hadden Haase en Sitak de winst binnen.

Door ANP - 1-9-2016, 20:33 (Update 1-9-2016, 20:33)

Het koppel staat in de tweede ronde voor een aanzienlijk zwaardere opgave. Haase en zijn Nieuw-Zeelandse kompaan treffen daarin Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut, het als eerste geplaatste koppel uit Frankrijk.

In het enkelspel strandde Haase maandag al in de eerste ronde. De nummer 62 van de wereld liet zich verrassen door de Australiër James Duckworth, die met een wildcard was toegelaten tot het laatste grandslamtoernooi van het jaar.