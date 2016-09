Sijsling tot eind november uit roulatie

ANP Sijsling tot eind november uit roulatie

AMSTERDAM - Tennisser Igor Sijsling is tot eind november uitgeschakeld. De 29-jarige Amsterdammer heeft last van een zware handblessure. De huidige nummer 110 van de wereldranglijst ging half augustus onderuit tijdens een partij in het Duitse Meerbusch. Nader onderzoek heeft onlangs uitgewezen dat daarbij pezen in zijn rechterhand zijn ingescheurd. Volgens een korte mededeling op zijn website zal de revalidatie ongeveer drie maanden duren.

Door ANP - 2-9-2016, 11:09 (Update 2-9-2016, 11:09)

Door zijn blessure miste Sijsling al de kwalificatie voor het US Open, dat momenteel in New York aan de gang is.