Krajicek in New York ronde verder in dubbel

NEW YORK - Tennisster Michaëlla Krajicek is een ronde verder in het dubbelspel van de US Open. Samen met haar Britse partner Heather Watson was ze vrijdag in de eerste ronde veel sterker dan het Amerikaanse duo Raquel Atawo en Abigail Spears: 6-2 7-5. Krajicek en Watson maakten beduidend minder fouten dan hun opponenten en sloegen in de tweede set veel meer aces.

Door ANP - 2-9-2016, 20:08 (Update 2-9-2016, 20:08)

In de volgende ronde treffen ze het Japans/Amerikaanse duo Nao Hibino en Nicole Gibbs. Zij rekenden in de eerste ronde af met Mariana Duque-Mariño uit Colombia en de Puerto Ricaanse Monica Puig.

In het enkelspel kwam Krajicek niet verder dan de eerste ronde van de kwalificaties. Daarin verloor ze in drie sets van de Paraguayaanse Montserrat González.