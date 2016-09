Bertens ook uitgeschakeld in dubbelspel

NEW YORK - Kiki Bertens is er vrijdag met haar dubbelpartner Johanna Larsson uit Zweden niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. Het als vijftiende geplaatste duo moest in twee sets buigen voor Asia Muhammad en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten: 4-6 4-6. Bertens en Larsson maakten net wat meer fouten dan hun opponenten. De wedstrijd op baan zes duurde 75 minuten.

2-9-2016

Met het verlies in het dubbelspel komt er een einde aan het optreden van de 24-jarige Wateringse in New York. Bertens werd dinsdag in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld door de zes jaar jongere Ana Konjuh uit Kroatië. Voor de Nederlandse was het de vijfde keer op rij, inclusief de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, dat ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Bertens lijkt te snakken naar het einde van het seizoen. Ze speelde dit jaar al bijna honderd tennispartijen.