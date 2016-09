Verstappen zevende in kwalificatie Monza

MONZA - Max Verstappen is zaterdag als zevende geëindigd in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. Van die plek zal de Nederlandse autocoureur zondag ook starten in de race op het circuit van Monza.

Door ANP - 3-9-2016, 15:12 (Update 3-9-2016, 15:12)

Lewis Hamilton was met afstand de snelste in de kwalificatie en start zondag van poleposition. De Brit van Mercedes, die leidt in het kampioenschap van de Formule 1, was bijna een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot Nico Rosberg.

Verstappen gaf in zijn Red Bull ruim 1,2 seconde toe op Hamilton.