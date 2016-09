Murray door na moeilijk begin

NEW YORK - Andy Murray staat in de vierde ronde van de US Open. De Schot had het aanvankelijk erg moeilijk met de stugge Italiaan Paolo Lorenzi, maar won uiteindelijk toch. De setstanden waren 7-6 (4) 5-7 6-2 6-3.

Door ANP - 4-9-2016, 3:25 (Update 4-9-2016, 3:25)

Na de wedstrijd zei Murray dat hij in het begin van de wedstrijd te snel wilde scoren. In de derde en vierde set wachtte hij meer op zijn kansen en trok hij de wedstrijd naar zich toe.

Murray moet nu tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov. Murray kan in New York als vierde tennisser ooit in één jaar de finale halen van alle vier de grandslamtoernooien. Rod Laver, Roger Federer en Novak Djokovic hebben dat ook gepresteerd. Murray werd bovendien olympisch kampioen in Rio de Janeiro.