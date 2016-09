Italiaanse wielerploeg Lampre wordt Chinees

ANP Italiaanse wielerploeg Lampre wordt Chinees

PEKING - De Italiaanse wielerploeg Lampre-Merida krijgt een Chinese hoofdsponsor. Teambaas Giuseppe Saronni ondertekende dit weekeinde in Peking een contract met TJ Sports, een bedrijf dat in China een geschikte geldschieter gaat uitzoeken voor de wielerploeg. Dat betekent dat volgend seizoen voor het eerst een team met een Chinese licentie zal meerijden in de UCI WorldTour.

Door ANP - 4-9-2016, 14:06 (Update 4-9-2016, 14:06)

De Chinese overheid heeft van fietsen een van de speerpunten gemaakt in het beleid. De bestuurders willen dat meer en meer Chinezen de auto inruilen voor de fiets. Een 'eigen' WorldTour-team moet daarvan het uithangbordje worden, al blijft de ploeg voorlopig wel eigendom van Saronni.

Lampre is van een oudsher een Italiaanse wielerformatie, maar heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationaal team waarbij renners uit onder meer Azië en Afrika rijden. Kopstukken zijn voormalig wereldkampioen Rui Costa, de Italiaan Diego Ulissi en Louis Meintjes uit Zuid-Afrika. Het is de bedoeling dat zij allemaal meeverhuizen naar het nieuw te vormen Chinese team.