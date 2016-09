Euforische Rosberg zit Hamilton op de hielen

MONZA - Uitbundig vierde Nico Rosberg zondag op Monza zijn overwinning in de Grote Prijs van Italië. Terwijl teamgenoot Lewis Hamilton op de achtergrond een tikkeltje beteuterd toekeek, sprak de Duitser de duizenden 'tifosi' op het circuit in het Italiaans toe en zong hij zelfs een liedje. ,,Ik voel me geweldig'', zei Rosberg met een brede grijns. ,,De strijd met Lewis ligt weer helemaal open.''

Door ANP - 4-9-2016, 16:57 (Update 4-9-2016, 16:57)

De coureur van Mercedes won de eerste vier grands prix van dit seizoen, maar werd daarna overvleugeld door Hamilton. De regerend wereldkampioen zette zijn flinke achterstand in het WK om in een voorsprong, maar na een maandje vakantie heeft Rosberg de spanning weer helemaal teruggebracht. Hij zegevierde vorige week op Spa-Francorchamps en profiteerde op Monza optimaal van een slechte start van Hamilton. Het verschil tussen de twee kemphanen in de WK-stand is nu nog maar twee punten, met nog zeven races te gaan.

,,Het wordt zoals altijd weer een geweldig gevecht'', zei Rosberg. ,,Ik kijk vol vertrouwen uit naar de komende races.'' Hamilton zocht ondertussen naar een verklaring voor zijn verprutste start. ,,Ik heb geen idee wat er mis ging, ik deed alles normaal.''