Greipel wint openingsrit in Groot-Brittannië

CASTLE DOUGLAS - Wielrenner André Greipel heeft zondag de eerste etappe in de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De Duitser van Lotto-Soudal troefde na 161 kilometer van Glasgow naar Castle Douglas in Schotland Caleb Ewan van Orica-BikeExchange en de Nederlander Ramon Sinkeldam van Giant-Alpecin af in de massasprint. Voor Greipel is het de tiende zege van het seizoen.

Door ANP - 4-9-2016, 17:19 (Update 4-9-2016, 17:19)

De slotfase van de etappe werd ontsierd door een valpartij in de laatste bocht. Hierdoor konden sprinters Mark Cavendish en Elia Viviani zich niet mengen in de strijd om de ritzege. Greipel is door zijn zege de eerste leider in het algemeen klassement. De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot zondag 11 september.