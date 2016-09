Wozniacki haalt weer eens een kwartfinale

NEW YORK - Caroline Wozniacki heeft zich zondag in New York geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 26-jarige Deense tennisster versloeg in de vierde ronde in het Arthur Ashe-stadion de als achtste geplaatste Amerikaanse Madison Keys met 6-3 6-4. In de kwartfinales stuit ze op de Letse toernooiverrassing Anastasija Sevastova, die de Britse Johanna Konta naar huis had gestuurd.

Door ANP - 4-9-2016, 21:02 (Update 4-9-2016, 21:02)

Wozniacki stond twee keer in de finale van de US Open, in 2009 en 2014. Na haar van Serena Williams verloren finale in 2014 in New York haalde de Deense op geen enkel grandslamtoernooi meer een kwartfinale. Dit jaar werd ze op de Australian Open en op Wimbledon zelfs in de eerste ronde uitgeschakeld. Voor Roland Garros had de voormalige nummer één van de wereld zich afgemeld. Wozniacki was ondertussen afgezakt naar plek 74 op de WTA-ranking.