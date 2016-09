Radwanska niet naar kwartfinales US Open

ANP Radwanska niet naar kwartfinales US Open

NEW YORK - De Poolse tennisster Agnieszka Radwanska heeft dinsdagochtend een plaats in de kwartfinales van de US Open in rook zien opgaan. De als vierde geplaatste speelster kon het biet bolwerken tegen de ongeplaatste Kroatische Ana Konjuh.

Door ANP - 6-9-2016, 7:16 (Update 6-9-2016, 7:16)

In twee sets (6-4 6-4) wist de achttienjarige Konjuh haar rivale uit te schakelen. Ze pakte daarmee het laatste ticket voor de kwartfinales. Konjuh is de eerste Kroatische tennisster die de kwartfinales van de US Open heeft gehaald. De jonge tennisster is geen onbekende in New York. Ze won in 2013 de US Open voor junioren.