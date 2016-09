Sprinter Goss (29) kondigt pensioen aan

MELBOURNE - De Australische wielrenner Matthew Goss beëindigt zijn profloopbaan aan het einde van dit seizoen. ,,Ik kan met vreugde en trots terugkijken op mijn carrière en prestaties'', zei de 29-jarige sprinter donderdag. ,,Het was geen makkelijke beslissing, maar ik heb er lang over nagedacht. Ik beleef niet meer dezelfde racespanning die ik voorheen had en die nodig is om voor elke kans te gaan'', reageerde hij.

Winst in Milan-Sanremo in 2011 was het hoogtepunt uit de wielercarrière van Goss. Verder zegevierde hij in twee etappes in de Ronde van Italië en was hij in 2011 dicht bij de wereldtitel. Op de WK in Kopenhagen werd hij in de eindsprint geklopte door Mark Cavendish.

In het voorjaar van 2013 boekte hij in de Tirreno-Adriatico zijn laatste profzege.