Etappewinst voor Nielsen in Vuelta

GANDÍA - De Deense wielrenner Magnus Cort Nielsen heeft donderdag de achttiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De renner van Orica-BikeExchange klopte in een massasprint de Duitser Nikias Arndt, die het werk van zijn ploeggenoten bij Giant-Alpecin niet kon belonen met de winst. De Luxemburger Jean-Pierre Drucker drukte zijn wiel als derde over de eindstreep in Gandía, na een rit over ruim 200 kilometer.

Door ANP - 8-9-2016, 18:16 (Update 8-9-2016, 18:33)

De etappe eindigde in een massasprint, nadat vier vluchters op 11 kilometer van de finish waren ingehaald. In de top van het klassement veranderde niets. De Colombiaan Nairo Quintana blijft drager van de rode leiderstrui. In de strijd om de eindzege van de Vuelta staat vrijdag een belangrijke tijdrit op het programma. Zaterdag volgt nog een lastige bergetappe en zondag is de slotrit naar Madrid. Quintana is met 3.37 voorsprong in de algemeen klassement nog amper te kloppen.

Nielsen bezorgde zijn ploeg al de derde overwinning in deze editie van de Vuelta. Eerder won zijn Belgische ploeggenoot Jens Keukeleire de massasprint van de twaalfde etappe. Nielsen kreeg daarom de vraag wie de sprinter uit zijn ploeg is. ,,Ik denk dat ik dat ben, maar Jens is ook snel'', zei hij lachend na zijn eerste zege in een grote ronde. De Deen legde uit dat de kopmannen Esteban Chaves en Simon Yates bepalen wie zijn geluk mag beproeven in de massasprint. Nielsen hoopt dat hij zondag in Madrid nog een kans krijgt, als vermoedelijk voor de zesde keer in deze Vuelta de rit eindigt in een massasprint.