ANP Haase naar laatste acht in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tennisser Robin Haase heeft donderdag de kwartfinales bereikt van de challenger in Alphen aan den Rijn. De nummer één van de plaatsingslijst moest wel diep gaan om Germain Gigounon uit België te verslaan. Na ruim anderhalf uur had Haase de winst binnen: 7-6 (9) 6-4.

Door ANP - 8-9-2016, 21:58 (Update 8-9-2016, 21:58)

De favoriet voor de eindzege op het gravel in Alphen aan den Rijn treft vrijdag de Fransman Constant Lestienne in de kwartfinale.

Thiemo de Bakker schaarde zich ook bij de laatste acht door winst op Yannik Reuter uit België: 6-4 7-6 (4). De Bakker is in Alphen aan den Rijn als vijfde geplaatst en staat in de volgende ronde tegenover de Duitse qualifier Cedrik-Marcel Stebe.

Boy Westerhof slaagde er niet in de laatste acht te bereiken. De dertigjarige Assenaar moest in de confrontatie met titelverdediger Damir Dzumhur uit Bosnië en Herzegovina geblesseerd opgeven tijdens de derde set. Westerhof had de eerste set met 7-6 (9) gewonnen. De tweede ging met 6-4 naar Dzumhur, die in de beslissende set met 3-0 voorstond toen de Nederlander opgaf.