ANP Paralympiërs pakken 9 medailles op eerste dag

RIO DE JANEIRO - De Nederlandse paralympische equipe heeft op de eerste dag direct negen medailles binnen gehaald. Zwemster Lisa Kruger bezorgde Nederland de eerste gouden medaille, terwijl er in Rio de Janeiro ook nog drie keer zilver en vijf keer brons werd gegrepen.

Door ANP - 9-9-2016, 8:24 (Update 9-9-2016, 8:24)

De zestienjarige Kruger was met afstand de beste op de 100 meter schoolslag in de klasse SB9. De zwemster uit Harderwijk klokte 1.15,49, waarmee ze net boven het wereldrecord bleef dat ze eerder op de dag had neergezet in de series (1.15,47). De vijftienjarige Chantalle Zijderveld zwom in de baan naast Kruger naar het brons in 1.17,01, kort achter de Britse Harriet Lee.

,,Ik wist dat ik dit kon'', zei Kruger, die hoopte ook in de finale een wereldrecord te kunnen zwemmen. ,,Dat kon ik niet opnieuw, maar dat maakt eigenlijk niet uit.'' Bij Zijderveld overheerste teleurstelling. ,,Ik kwam hier voor niets minder dan goud.''

Brons

Daarnaast werden er nog vier medailles gewonnen in het zwembad. Marc Evers en Marlou van der Kulk pakten zilver op de 100 meter rugslag (S14), Duncan van Haaren won brons op de 100 meter schoolslag (S9) en Michael Schoenmaker eindigde als derde op de 100 meter vrije slag (S4).

De eerste Nederlandse medaille bij de Paralympische Spelen van Rio kwam op naam van Alyda Norbruis. De 27-jarige Friezin reed op de wielerbaan naar brons op de individuele achtervolging (klasse C1-2-3). Dat werd op de tandem bij de mannen gevolgd door Vincent ter Schure (zilver met Timo Fransen) en Stephen de Vries (brons met Patrick Bos).