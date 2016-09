Gasparotto kiest voor Bahrein-Merida

MANAMA - Bahrein-Merida heeft zich versterkt met Enrico Gasparotto, zo maakte de nieuwe wielerploeg vrijdag bekend. De 34-jarige Italiaan komt over van de kleine Belgische ploeg Wanty-Groupe Gobert en maakt komend seizoen deel uit van het team rondom kopman Vincenzo Nibali.

Door ANP - 9-9-2016, 11:03 (Update 9-9-2016, 11:03)

Gasparotto schreef tweemaal de Amstel Gold Race op zijn naam, zowel dit jaar als in 2012. Hij won in zijn carrière bovendien etappes in onder meer de Ronde van Catalonië, Driedaagse De Panne-Koksijde en Tirreno-Adriatico. In 2005 werd de renner Italiaans kampioen op de weg.

,,Enrico is een echte professional die een schat aan ervaring meeneemt naar het team'', aldus ploegbaas Brent Copeland van Bahrein-Merida. ,,Zijn wil om te winnen is groot en daarom geven we Enrico de ruimte die hij verdient om een van de belangrijkste renners van het team te worden.''

De nieuwe ploeg heeft tot dusver elf renners aan zich weten te binden, onder wie vijf Italianen.