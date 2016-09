Knieblessure hindert Williams in New York

NEW YORK - Een knieblessure heeft tennisster Serena Williams weerhouden van een plek in de finale van de US Open. Vlak na de verloren halve eindstrijd tegen Karolina Pliskova, 2-6 6-7 (5), zei de Amerikaanse al sinds de tweede ronde in New York last te hebben van haar linkerknie.

Door ANP - 9-9-2016, 12:27 (Update 9-9-2016, 12:27)

,,Ik heb serieuze knieproblemen en kon in mijn partij tegen Karolina niet bewegen zoals ik wilde bewegen. Als je geblesseerd bent denk je aan andere dingen, terwijl je je juist op de wedstrijd moet richten. Ik was overal met mijn gedachten, maar het is wat het is.''

Williams verloor bovendien haar eerste plaats op de wereldranglijst. De Duitse Angelique Kerber gaat nu aan de leiding. Voor de Amerikaanse lagen dit jaar in New York records voor het grijpen. Met haar zevende triomf zou ze Chris Evert passeren als succesvolste profspeelster bij de US Open. Dat zou tevens haar 23e grandslamtitel betekenen, waarmee ze Steffi Graf zou passeren als tennisster met de meeste majors op haar naam.