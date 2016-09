Soepele start honkballers op EK in Hoofddorp

HOOFDDORP - De Nederlandse honkballers hebben vrijdag een vliegende start gemaakt op het EK. Voor Oranje was de eerste groepswedstrijd tegen Groot-Brittannië niet meer dan een veredeld trainingspartijtje, die na zeven innings was beslist: 11-1. De honkballers van bondscoach Steve Janssen verdedigen in eigen land, op het complex van Hoofddorp Pioniers, hun Europese titel.

Door ANP - 9-9-2016, 21:48 (Update 9-9-2016, 22:06)

Nederland heroverde twee jaar geleden in Tsjechië de status van Europees kampioen, nadat het op de twee EK's daarvoor in de finale steeds had moeten buigen voor Italië. Zeker de nederlaag in 2012, toen het toernooi in Rotterdam werd gehouden, deed pijn. Vier jaar later in Hoofddorp nemen de mannen van bondscoach Steve Janssen alleen genoegen met goud. De Belg beschikt weer over een ijzersterke selectie, met daarin heel wat profs uit de Verenigde Staten.