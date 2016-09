Bendsneyder crasht in San Marino

MISANO - Een week nadat hij zijn eerste podiumplaats in de Moto3 had bemachtigd, beleefde de Nederlandse motorcoureur Bo Bendsneyder zondag een grote teleurstelling. De zeventienjarige Rotterdammer ging al vroeg in de Grote Prijs van San Marino onderuit in een bocht. Voor Bendsneyder was de race op het circuit van Misano daardoor direct voorbij.

Door ANP - 11-9-2016, 11:33 (Update 11-9-2016, 12:01)

Op Silverstone had de enige Nederlander in de WK wegrace vorige week volop meegedaan om de winst. De KTM-coureur ging toen de slotronde zelfs in als leider van de race, maar werd nog gepasseerd door twee coureurs. Met zijn derde plaats was Bendsneyder niettemin dik tevreden. In San Marino ging het een stuk moeizamer. De Rotterdammer kwam in de kwalificaties niet verder dan de 21e tijd en crashte zondag al in de openingsfase van de race. ,,Ik raakte de voorkant kwijt. Jammer, op naar de volgende race in Aragón'', zei Bendsneyder.

De winst ging naar zijn Zuid-Afrikaanse teamgenoot Brad Binder. De leider in het WK-klassement passeerde tijdens de laatste ronde Enea Bastianini en wist de Italiaan vervolgens achter zich te houden. Binder (21) heeft de wereldtitel daardoor al bijna binnen, met nog vijf grands prix te gaan.

De eerste belager van Binder, Jorge Navarro, ging net als Bendsneyder onderuit op Misano. De Spanjaard zag zijn achterstand in het WK daardoor oplopen tot liefst 111 punten. Navarro moest zijn tweede plaats in het klassement afstaan aan Bastianini, die 106 punten achterstand heeft op Binder. De Zuid-Afrikaan kan later deze maand in Aragón de wereldtitel al binnenhalen.