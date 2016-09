Luiten even goed als Oosterveer

SPIJK - Joost Luiten is de tweede Nederlandse golfer die het roemruchte Dutch Open, beter bekend als KLM Open, twee keer heeft gewonnen. Jacob Oosterveer lukte het ook twee keer, in 1917 en in 1930. Beide keren was dat op de Haagsche.

Door ANP - 11-9-2016, 18:13 (Update 11-9-2016, 18:13)

Luiten won in 2013 op de Kennemer in Zandvoort en was zondag op The Dutch in Spijk opnieuw de beste. Hij is wel de eerste Nederlander die het toernooi voor de tweede keer wint sinds 1972, het jaar waarin het Dutch Open onderdeel werd van de Europese Tour.

Drie golfers slaagden er in het tijdperk van de Europese Tour in drie keer het toernooi te winnen: de Engelsman Simon Dyson, de Spanjaard Seve Ballesteros en de Duitser Bernhard Langer. De Belg Flory van Donck is recordhouder met vijf zeges.

Luiten vierde zijn vijfde zege op de Europese Tour. Hij boekte in 2011 zijn eerste succes in het Johor Open in Maleisië. Daarna volgde het Lyoness Open in Oostenrijk en het KLM Open in 2013, het Wales Open in 2014 en weer het KLM Open in 2016.