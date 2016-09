Bangma pakt met Mulder goud op de baan

RIO DE JANEIRO - De paralympische baanwielrenner Tristan Bangma heeft met piloot Teun Mulder zondag goud gepakt op de kilometer tijdrit. Bangma was op de Velodrome in Rio de Janeiro de snelste in een persoonlijk record van 59,822 en bleef daarmee de Brit Neil Fachie (1.00,241) en de Duitser Kai-Christian Kruse (1.01,787) voor.

Door ANP - 11-9-2016, 19:39 (Update 11-9-2016, 19:40)

Voor de slechtziende Bangma zijn het de eerste Spelen. Samen met de 35-jarige Mulder won hij vorig jaar zilver op het WK. Mulder is drievoudig wereldkampioen op de baan en won op de Spelen van Londen 2012 brons op de keirin. Daarna maakte hij de overstap naar de paralympische sport.

,,Onze start was geweldig en het doorversnellen was echt super'', liet de 18-jarige Bangma weten. ,,Daarna is het in een flow gegaan. Ik weet er echt niet zoveel meer van. Wel dat de laatste ronde ongelooflijk pijn deed.''

Mulder had van tevoren al gezegd dat een tijd onder de minuut waarschijnlijk goed voor goud zou moeten zijn en dat klopte. ,,Ik was misschien wel meer gespannen dan Tristan'', prees de routinier zijn jonge kompaan. ,,De rit voelde meteen goed. Je hoort het publiek en toen ik die tijd zag, dat was ongelooflijk.''

Stephen de Vries viel met piloot Patrick Bos net buiten de medailles. Het duo werd vierde, twee tienden achter het brons.