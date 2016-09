Van Avermaet wint GP Montréal

ANP Van Avermaet wint GP Montréal

MONTRÉAL - Olympisch kampioen Greg Van Avermaet heeft zondag de zevende editie van de Grand Prix Cycliste de Montréal op zijn naam geschreven. De 31-jarige wielrenner uit België was in de spannende slotfase van de eendaagse wedstrijd over 205,7 kilometer de snelste en de slimste in de eindsprint. Hij klopte de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan in de ultieme strijd om de overwinning.

Door ANP - 11-9-2016, 22:52 (Update 11-9-2016, 22:58)

Het Canadese tweeluik van de UCI WorldTour begon vrijdag met de Grand Prix Cycliste de Québec. Toen won Sagan dankzij een succesvolle massaspurt, gevolgd door Van Avermaet als tweede. In Montréal was de rolverdeling andersom. De Italiaan Diego Ulissi kwam zondag als derde over de finish.

De koers in Montréal telde zeventien rondes van 12,1 kilometer, met steeds een drietal beklimmingen, met de Côte Camilien-Houde van 1,8 kilometer als hoogste hindernis. Al vroeg in de wedstrijd vormde zich een kopgroepje van zes wielrenners onder wie de actieve Belg Sean De Bie. Na zes rondes bedroeg de voorsprong op het peloton bijna 6 minuten.

Stuyven

Ruim over de helft van de koers viel het kopgroepje uiteen. Met nog drie ronden te gaan, was de hele meute weer vrijwel compleet, mede dankzij het ambitieuze rijden van de Belg Jasper Stuyven. Daarna waren er voortdurend demarrages, onder meer van Bauke Mollema.

Met nog minder dan 10 kilometer wist de Portugees Rui Costa te ontsnappen uit het peloton. Hij slaagde erin lange tijd weg te blijven, maar in de laatste kilometer werd hij alsnog opgeslokt. Daarna nam Van Avermaet in de eindsprint wraak op Sagan voor zijn nederlaag twee dagen eerder in Québec.