Kalian Sams slaat Nederland langs Tsjechië

HOOFDDORP - De naam van Kalian Sams zal met het nodige ontzag worden uitgesproken door de Tsjechische honkballers. De 30-jarige Hagenaar sloeg drie homeruns in het duel dat Nederland met 10-0 won. Daardoor plaatste Nederland zich voor de finaleronde.

Door Monne Reitsma - 12-9-2016, 21:43 (Update 12-9-2016, 21:48)

Met een een hele verre homerun gaf Sams in de eerste inning meteen zijn visitekaartje af. Met Roger Bernadina en Curt Smith op de honken timmerde hij de bal in het linksveld het stadion uit. Iets wat hij twee slagbeurten later, maar dan...