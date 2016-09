Ten Dam door tot en met Tour 2017

MONTREAL - Laurens Ten Dam is ook volgend jaar nog te vinden in het wielerpeloton. De 35-jarige routinier heeft volgens De Telegraaf een akkoord bereikt met zijn huidige ploeg Giant-Alpecin (volgend jaar Sunweb-Giant) om in ieder geval door te gaan tot en met de Tour de France van 2017.

Door ANP - 13-9-2016, 8:19 (Update 13-9-2016, 8:19)

,,Ik keer in de winter vanuit de Verenigde Staten terug in Nederland om vervolgens weer een vol programma te rijden'', zegt Ten Dam dinsdag in de krant. Zijn voorkeur gaat uit naar nog een keer als meesterknecht de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk te fietsen. ,,Het mooiste zou zijn op de Champs Elysées afscheid te nemen.''

Ten Dam reed dit jaar vooral in dienst van de klassementsrenners Warren Barguil en Tom Dumoulin. ,,De ploegleiders hebben benadrukt dat ze blij waren hoe ik met mijn ervaring in dertien grote rondes een toegevoegde waarde in het team was'' , aldus Ten Dam.