CAS stelt besluit Sjarapova weer uit

LAUSANNE - Het internationaal sporttribunaal CAS heeft een definitief besluit in de dopingzaak van tennisster Maria Sjarapova opnieuw uitgesteld. Het hof in Lausanne maakte dinsdag bekend dat een oordeel begin oktober is te verwachten.

Door ANP - 13-9-2016, 11:08 (Update 13-9-2016, 11:08)

De internationale tennisfederatie ITF legde de Russische vijfvoudig grandslamwinnares in juni een schorsing van twee jaar op. Sjarapova had in maart zelf onthuld dat ze was betrapt op het gebruik van het verboden hartmedicijn meldonium. Dat middel staat sinds 1 januari op de dopinglijst, omdat het ook een prestatiebevorderende werking heeft.

De tennisster ging vrijwel meteen in beroep bij het CAS. Dat zou aanvankelijk op 18 juli uitspraak doen, maar stelde het besluit eerst uit naar 19 september en nu naar begin oktober.