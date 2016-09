Fascinatie als inspiratiebron

Cees Lansbergen: ,De Dam tot Damloop moet zich blijven vernieuwen.''

In het begin van de jaren tachtig kwam Lansbergen de pagina in zijn archief tegen. Opnieuw werd hij gegrepen door het fenomeen. Hij kwam op het idee de oversteek van Amsterdam naar Zaandam over te doen.

Van een protestcampagne was niet meer sprake. In 1959 was het ludieke initiatief bedoeld om de rijksoverheid ertoe te bewegen om de komst van een tunnel onder het Noordzeekanaal te bespoedigen, zodat een einde aan de ellenlange files tussen Amsterdam en Zaandam kwam. Doel van de actie was om zo snel mogelijk van de ene ’dam’ naar de andere te komen. Radiomaker Kees Buurman zette met een speedbootovertocht de snelste tijd neer (6,34 minuten). Zeven jaar later werd de Coentunnel opgeleverd.

Hoe mooi zou het niet zijn om tot een herhaling van zetten te komen, meende Lansbergen, inmiddels secretaris bij Le Champion. Niet ’te land, ter zee en in de lucht’ met snelle vervoermiddelen, maar te voet. Als ’eerbetoon’. De Coentunnel of de in 1968 aangelegde IJtunnel zou dan als passage fungeren.

Lansbergen mobiliseerde het bestuur van de toerfietsclub en in een brief van 5 mei 1981 werd een vergunning aangevraagd bij de colleges van burgemeester en wethouders van Amsterdam en Zaanstad. Vanuit het Zaanse stadhuis werd enthousiast gereageerd, maar in Amsterdam werd het voorstel resoluut afgewezen. Zelfs een lobby van burgemeester Lems van Zaanstad bij zijn Amsterdamse collega Polak mocht niet baten.

Volhardend

Lansbergen was volhardend en vier jaar later, als uitvloeisel van de kandidatuur van Amsterdam voor de Olympische Spelen in 1992, werd alsnog groen licht gegeven. De enige voorwaarde was dat de vrijgegeven IJtunnel zo kort mogelijk voor het gemotoriseerd verkeer afgesloten zou zijn. Dat de stremming uiteindelijk langer zou duren werd hem vergeven. De toestroom van 4300 hardlopers maakte van de eerste editie in 1985 zo’n doorslaand succes dat hij het evangelie niet meer hoefde te verkondigen. Zelfs de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Zaandam staakte het verzet tegen de verstoorde zondagsrust, die door door de winkeliers werd aangegrepen om een extra dagomzet te boeken.

Lansbergen wist na die ouverture dat de Dam tot Damloop een succesformule was. Maar dat het zo’n grote vlucht zou nemen, overtrof ook zijn eigen verwachtingen. Op 10.000 deelnemers werd door hem nog wel gegokt, maar dat het er 20.000, 35.000 en uiteindelijk zelfs - nota bene gelimiteerd - 45.000 zouden worden - nee, dat had ook de geestesvader geenszins voor mogelijk gehouden. Het innovatieve vermogen lag aan de onstuimige groei ten grondslag.

Trendsetter

Telkens presenteerde Le Champion zich als de trendsetter in de wereld van de top- en breedtesport. De introductie van de Oost-Afrikaanse loopwonders in Nederlandse wegwedstrijden. De race binnen de race, waarin de vrouwelijke atleten als potentiële prooi voor de mannelijke jagers dienen. De lancering van de businessloop. Een inleidende ’by night’-loop. Een uitbreiding met skeeleren (dat na een massale valpartij in de IJtunnel werd geschrapt), wandelen en fietsen om nog meer mensen aan het bewegen te krijgen. Le Champion tekende voor de nieuwtjes en die primeurs kwamen veelal uit de koker van Lansbergen.

Hoewel de Dam tot Damloop - met dank ook aan de tienduizenden applaudisserende toeschouwers langs de route - verankerd lijkt te zijn, is op je lauweren rusten geen optie - aldus de gepensioneerde Lansbergen. ,,Het evenement moet zich blijven vernieuwen, zonder het belevingsaspect uit het oog te verliezen.’’

Lansbergen denkt dat de rek in het nog nadrukkelijker aanboren van de jeugd zit. ,,De Dam tot Damloop heeft de naam, de jeugd de toekomst: een mooie combinatie.’’