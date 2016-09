Basketballers ontsnappen tegen Denemarken

LEIDEN - De Nederlandse basketballers zijn woensdagavond in de kwalificatiestrijd voor het Europees kampioenschap in 2017 ontsnapt aan een nederlaag tegen Denemarken. De ploeg van bondscoach Toon van Helfteren keek in Leiden het grootste deel van de wedstrijd tegen een achterstand aan maar wist in de slotfase een verlenging af te dwingen (78-78) en de winst naar zich toe te trekken: 98-88. Worthy de Jong werd met 20 punten wederom topscorer voor Oranje.

Nederland houdt door de overwinning de leiding in poule B en heeft de beste papieren om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Europese eindronde als nummer twee Duitsland zaterdag op bezoek komt in Leiden. De Duitsers wonnen woensdagavond met ruime cijfers van Oostenrijk (78-58).

De groepswinnaars en de beste vier nummers twee plaatsen zich voor het EK.