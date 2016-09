Krantenlopers: de familie Nak

Deze krant stelde veertig startbewijzen voor de Dam tot Damloop beschikbaar aan lezers. In de aanloop naar het evenement overhandigen verslaggevers deze krantenlopers hun startnummer.

Door onze verslaggever - 15-9-2016, 10:18 (Update 15-9-2016, 10:18)

,,Twee jaar terug zijn mijn vader en ik begonnen met hardlopen’’, aldus Lise Nak. ,,Met mijn school deed ik voor het goede doel mee aan de Damloop by night. Daar moest ik uiteraard voor trainen.’’

Vader Jacco: ,,Toen zijn we samen aan het lopen geslagen. Het is leuk om dit met mijn dochter te delen. Vorig jaar hebben we met zijn tweeën meegedaan aan de Damloop by night en daarna ook aan andere lopen, zoals de kwart marathon van Egmond. We zijn besmet geraakt met het loopvirus en zoeken steeds een nieuwe uitdaging om naar toe te trainen.’’

Lise: ,,De Damloop by night was heel leuk. Al die lichtjes, al die mensen. Nu doen we voor het eerst aan de tien Engelse mijl mee. Het gaat niet om de tijd; het belangrijkste is dat we hem goed uitlopen.’’

Jacco: ,,Mij lijkt de Damloop vooral heel gezellig. Je hoort er altijd zoveel enthousiaste verhalen over van lopers. Die gezelligheid hebben we al in de avond ervaren.’’

Lise: ,, Ik kijk wel een beetje tegen die tunnel op, omdat ik bang ben dat ik te snel naar beneden ga. Ik begin het liefst langzaam, omdat ik anders steken in mijn zij krijg. Maar het is niet zo leuk als iedereen me dan voorbij loopt. Omhoog de tunnel uit, zal denk ik wel goed gaan. We waren op vakantie in Oostenrijk en hebben toen veel heuveltjes gelopen.’’

Jacco: ,,Tijdens het rennen houd ik Lise aan de praat. Als ze antwoord geeft, weet ik dat het goed gaat. Ze hoeft zich echt geen zorgen te maken of ze het redt. Ze kan goed doorbijten. Het mooie van lopen is dat je het zo zwaar kunt maken als je zelf wilt én dat je relatief snel lange afstanden kunt wegwerken. We zijn begonnen met vier mijl en doen er nu tien, zonder er veel voor te hoeven doen of laten. Fit blijven kost niet veel tijd of moeite maar vergt slechts discipline.’’